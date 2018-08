Høyeste hovedindeks på Oslo Børs noensinne

Med god hjelp av oljegigantene ble hovedindeksen på Oslo Børs tirsdag trukket opp til rekordhøye 905,36 poeng, en stigning på 1,42 prosent.

Dermed har børsen så langt i år steget med over 11 prosent, ifølge Hegnar.no.

Equinor tronet som vanlig helt øverst på omsetningstoppen og kunne notere seg en bra dag med en stigning på 1,85 prosent.

Av de andre oljegigantene opplevde Aker BP en knallsterk dag med en stigning på hele 4,18 prosent og var også dagens solide vinner på børsen. Subsea 7, TGS-NOPEC og DNO med henholdsvis 2,08, 3,54 og 4,09 prosent.

Ellers kunne DNB se seg fornøyd med en stigning på 2,21 prosent. Norsk Hydro kunne også nyte godt av rekorddagen på Oslo Børs og steg med 2,89 prosent.

Marine Harvest og Orkla steg med henholdsvis 0,45 og 0,29 prosent.

SalMar derimot, var det eneste selskapet blant de ti mest omsatte med røde tall. Oppdrettsselskapet falt med 0,79 prosent.

Nevnte Aker BP ble dagens vinner med sine 4,18 prosent – i motsatt ende av listen lå teknologileverandøren Asetek som falt med 3,83 prosent.

Det ble også en solid dag på de europeiske børsene. DAX 30 i Frankfurt gikk opp 0,58 prosent. I Paris gikk CAC 40 opp 1,02 prosent, mens i London gikk FTSE 100 opp med 0,92 prosent.

Årsaken til den rekordhøye hovedindeksen og de solide noteringene for oljeselskapene skyldes at oljeprisen gikk i været i løpet av dagen. Tirsdag ettermiddag var prisen 74,70 dollar per fat, en stigning på 1,5 prosent. Amerikansk lettolje ble omsatt for 69,21 dollar fatet.

