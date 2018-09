Høyesterett dømmer Ubaydullah Hussain til fengsel i ni år

Ubaydullah Hussain er i Høyesterett dømt til fengsel i ni år for deltakelse i og rekruttering til ekstremistgruppa IS.

Straffen er den samme som da lagmannsretten behandlet saken. Dommen i Høyesterett falt tirsdag.

Høyesterett mener Hussain var å anse som deltaker i IS fra årsskiftet 2013/2014 til desember 2015. Han dømmes også for å ha rekruttert to medlemmer til IS, samt for å ha gitt økonomisk støtte og utstyr til to andre medlemmer.

I dommen stiller Høyesterett seg bak lagmannsrettens beskrivelse av Hussain som en «inspirator, mentor, rådgiver, organisator, fasilitator, mellommann og sendebud for fremmedkrigere i Syria.»

I tillegg slås det fast at Hussain utvilsomt må anses som en deltaker i IS.

– Han har gitt avgjørende bidrag til at flere fremmedkrigere har kunnet slutte seg til ISIL i Syria. På denne måten har han operert aktivt «på innsiden» av organisasjonen og dermed opptrådt kvalifisert annerledes enn hvis han bare hadde støttet organisasjonen eller dens mål, heter det i dommen, hvor betegnelsen ISIL brukes om IS.

– Forherliget IS

Videre understrekes det at han har spredt propaganda om og støtteerklæringer til ekstremistgruppen

– Han har forherliget ISIL og kalifatet gjennom utleggelse av videoer og gjennomføring av intervjuer i ulike medier. Videre har han vist personlig og oppriktig støtte til ISILs handlinger i Syria og Irak, og til terroraksjonene i Vesten, heter det i dommen.

Høyesterett peker på at slike organisasjoner representerer en stor trussel mot samfunnssikkerheten og våre demokratiske verdier og at det av allmennpreventive årsaker må reageres strengt mot denne typen lovbrudd.

– Støtte til terrororganisasjon

I dommen fra lagmannsretten, som nå opprettholdes, ble Hussain dømt til ni års fengsel for deltakelse i IS og for å ha rekruttert to personer til å kjempe for organisasjonen i Syria. Borgarting lagmannsrett fant at Hussains virksomhet her i Norge klart var omfattet av bestemmelsene i straffeloven som gjør det straffbart å delta i og gi støtte til en terrororganisasjon.

Den ene av dem Hussain rekrutterte til å reise til Syria, var en ung norsk muslimsk konvertitt som bare var 17 år da de første gang var i kontakt. Selv var Ubaydullah Hussain da 29 år og en kjent skikkelse i det islamistiske miljøet på Østlandet.

