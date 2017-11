Høyre mener statistikk om politiets våpenbruk slår hull på myte

Politiet trakk våpens sjeldnere da det var generell bevæpning i 2015 enn i årene etterpå, viser tall fra Politidirektoratet.

Tallene viser at politiet truet med eller avfyrte våpen 58 ganger i 2015, da det altså midlertidig var innført generell bevæpning. I 2016, da den midlertidige bevæpningen ble avsluttet 3. februar, var tallet 83 og fra januar til slutten av oktober i år er tallet oppe i 93.

Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener statistikken burde legge død argumentet om at generell bevæpning automatisk fører til unødvendig skytevåpenbruk.

– Jeg har aldri vært enige med dem som sier at om bare politiet får tilgang til våpen, blir det cowboy-tilstander, sier han til NRK.

Seksjonssjef Jørn Schjeldrup i Politidirektoratet påpeker at det statistikk over et lengre tidsrom viser at det er variasjoner fra år til år. Den store økningen hittil i år kan derfor være uttrykk for naturlige variasjoner, mener han.

Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund advarer også mot å sammenligne statistikk for noen få år, men mener likevel at tallene viser at man ikke «tok helt av» i perioden med generell bevæpning.

Andre tall fra direktoratet viser at antall ganger politiet har bedt om å få bruke våpen i forbindelse med et oppdrag, har økt kraftig fra i fjor til i år. I mars i fjor ba politiet om å få bruke våpen 513 ganger, mens tallet i august i år var 831 ganger, ifølge ABC Nyheter.

