Høyres Ingjerd Schou sier at hun ble truet etter at hun krevde en uavhengig granskning av korrupsjonspåstander i Europarådet.

– Det var aktivt påtrykk av verbale trusler. Hvis noen går helt tett oppi ansiktet på deg og putter hånden nesten oppunder strupen, så kan jeg vel ikke akkurat si at det er en kjærlig omhendetagen, sier Ingjerd Schou til NRK.

Schou leder Stortingets delegasjon i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE). Forsamlingen med 324 folkevalgte har som oppgave å fremme menneskerettigheter, demokrati og rettsstatens prinsipper i medlemslandene.

Frp-er kastet ut

I 2012 ble det avslørt at Aserbajdsjan skal ha bestukket medlemmer i Europarådet for å stoppe kritikk av landet. Året etter stemte flertallet i PACE imot en kritisk rapport om situasjonen for politiske fanger i Aserbajdsjan.

Fredag ble det også kjent at den tidligere Frp-politikeren Karin Woldseth er kastet ut av Europarådets parlamentarikerforsamling fordi hun skal ha drevet lobbyvirksomhet for Aserbajdsjan.

I fjor skrev Ingjerd Schou, sammen med representanter fra de nordiske og baltiske landene, under på et brev hvor det ble fremmet et krav om at påstandene om korrupsjon måtte granskes.

Vil ikke si hvem

Ifølge Schou kjempet flere av hennes partigruppe, den kristendemokratiske, konservative blokken European People's Party (EPP), mot en slik granskning.

Hun vil ikke si hvem som forsøkte å presse henne.

– Det har jeg ingen grunn til å gå videre med. Vedkommende og de som var ekstra sinte, de har vært aktive politikere. Vi har jo kastet en europarådspresident og gjort det samme med et par parlamentariske ledere og andre sentrale politikere i flere politiske partier, sier Schou til NRK.

