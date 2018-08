Høyre-politiker klager inn NRK for PFU

Høyres stortingsrepresentant Erlend Larsen klager inn NRKs dekning av et satellittprosjekt til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Artikkelen Larsen klager på handler om at Stortinget har godkjent et satellittprosjekt, som ifølge NRK åpner for at amerikanske atomubåter kan bruke norske satellitter under en atomkrig.

Erlend Larsen mener at NRK bryter med punkt 1.2, 2.3 og 2.2 i Vær varsom-plakaten, som blant annet sier at pressen har ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk, at man skal vise åpenhet om bakenforliggende forhold og at man skal unngå dobbeltroller, skriver Medier24.

«Mikrofonstativ for Rødt og SV»

I klagen til Pressens Faglige Utvalg skriver Larsen at artikkelen er «ensidig skrevet, og NRK fremstår som et mikrofonstativ for SV og Rødt». Han reagerer på at ingen andre partier er intervjuet i saken.

– Samtlige andre partier på Stortinget stemte motsatt av dem. Det framstår som at øvrige partier er uansvarlige og har fattet et uansvarlig vedtak, sier han til Medier24.

Han mener også at journalist Bård Wormdahl, som har skrevet saken, har klare sympatier med ytre venstreside. Det avviser Wormdahl.

Løpende dekning

Overfor Tønsbergs Blad understreker journalisten at han også hentet inn sitater fra en spesialrådgiver i Forsvarsdepartementet som bekreftet at hun uttalte seg på vegne av politisk ledelse. Han mener derfor at påstanden om at NRK opptrer som mikrofonstativ for Rødt og SV faller på sin egen urimelighet.

– Dette er en del av en løpende dekning av et politisk spørsmål. Jeg har skrevet to oppfølgersaker i ettertid, og i en av dem får sågar stortingsrepresentant Larsen selv komme til orde. Det er vanskelig å se hva som egentlig ligger bak en slik påstand, sier Wormdahl.

