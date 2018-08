Høyre raser mot bilforslag: - Populisme fra MDG

- Det virker utrolig lettvint, sier Høyre om at MDG-byråden vil fjerne bilene fra ulykkesgate.

Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen (MDG), vil ta drastiske grep etter at det ble kjent at Dronning Eufemias gate i Bjørvika er på ulykkestoppen i hovedstaden.

- For å få til en trafikksikker løsning for fremtiden, er man nødt til å prioritere. Da mener jeg man må prioritere bort privatbilene i gata, sa Marcussen til Nettavisen fredag morgen.

Marcussen mener også at Høyre, som hadde byrådsmakt da veien ble vedtatt i 2003, har mye av ansvaret for problemene i den nye gata.

Uttalelsene får nå Høyre til å rase mot byråden.

- Det virker utrolig lettvint å bare si at en trafikkgruppe skal ut, og dermed er alle problemer løst, sier bystyrepolitiker Bård Folke Fredriksen (H) til Nettavisen, som selv var byråd for byutvikling i Oslo fra 2009 til 2015.

Les også: Oslo-gate til 925 millioner på ulykkestoppen: - Det er gjort grove feil fra starten



ULYKKESKRYSS: Dette krysset i Dronning Eufemias gate i Bjørvika i Oslo, som åpnet for fire år siden, er en av de mest ulykkesbelastede kryssene i Oslo.

- Er ikke halvferdig engang



Fredriksen påpeker at Bjørvika ikke er ferdig utbygd, og synes det derfor er for tidlig å konkludere om den nye paradegata.

- Bjørvika er ikke halvferdig bygget engang. Man må jo ta seg den tiden det tar før man har bygget veinettet og ser hvordan det samlet fungerer, før man begynner å reparere på et veisystem som ikke er ferdig, sier han.

BILFRITT: Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen (MDG), vil fjerne bilene fra Dronning Eufemias gate, og mener Høyre har mye av ansvaret for problemene i gata.

Marcussen understreker at gata særlig er skummel for syklistene, og som Nettavisen omtalte torsdag, går sykkelfeltene rett over flere bussholdeplasser som skaper trafikkfarlige situasjoner.

Men også dette slår Fredriksen tilbake mot.

- Det har aldri vært planlagt at Dronning Eufemias gate skal være hovedfartsåre for sykkel gjennom området. Det skal være i parallellgata, Operagata, men den er ikke ferdig før om to år, sier han, og understreker:

- Det har vært planen hele tida, og når den er ferdig blir det et helt annen sykkelregime i Bjørvika.

Les også: MDG-byråd vil fjerne bilene fra fiasko-gate



SE VIDEO: Her er Oslos problemgate:



- Det vil bare forflytte seg



Fredriksen mener byrådens forslag rett og slett er lite gjennomtenkt.

- Det som for MDG er en besnærende tanke, å forby privatbilisme, har jo noen sider ved seg som de åpenbart ikke har gjennomtenkt. Østfra ut på veien er det en riksvei som skal betjente Oslo vest og trafikken blant annet til Oslo S og ferjeterminalen på Vippetangen, sier han, og fortsetter:

- Skal man stenge gata for trafikk, vil all trafikk komme over i andre gater og skape trafikkproblemer der. Så det er ikke noen løsning å bare stenge et løp, for da vil problemene bare forflytte seg, hevder han.

SYKKELTRØBBEL: Sykkelfeltene i Dronning Eufemias gate går blant annet over flere bussholdeplasser.

Gunnar Stavrum: Ubrukelig paradegate



- Hvem har ansvaret for at det er så store problemer i gata?

- Veien er jo planlagt av Statens vegvesen, og det er bystyret som vedtok reguleringsplanen etter forslag fra byrådet, sier Fredriksen.

- Dere i Høyre satt med byrådsmakt da veien ble vedtatt, og har vel et ekstra ansvar?

- Vi har anvar for reguleringsplanen, men her er det jo ingenting som er ferdig. Poenget er at man kan ikke gjøre opp resultatene før man er ferdig med utbyggingen av Bjørvika og veisystemet, og i dag konkludere med at det er mislykket, sier han.

Les også: - Framkommeligheten vesentlig forverret i Oslo

- Svarteper-spill



Fredriksen påpeker at Dronning Eufemias gate først og fremst er en gate som tar hensyn til gående, og at det fungerer bra.

- Det er sikkert ting som kan tilpasses underveis, men å begynne med den type svarteper-spill, der det handler om at noen skal ut, er populisme - og det har i alle fall aldri vært løsningen for å få gode løsninger på de problemene vi har, sier bystyrepolitikeren.

Les også: Oslo-gater stengt: - Forstår politiets frustrasjon her



ULIKE BEHOV: I den nye paradegata var det torsdag mye biler, syklister og gående som krysset hverandre i gata. Nå vil MDG har bort bilene.

22 ulykker - to alvorlige

Hovedkrysset i Dronning Eufemias gate er et av de mest ulykkesbelastede i hovedstaden, og tall Aftenposten har fått fra Statens vegvesen, viser at det siden gata ble åpnet i 2014, har vært 22 ulykker i den brede og nye paradegata. To personer er blitt alvorlig skadet.

Dronning Eufemias gate åpnet for trafikk 11. mai 2014, og kostet 925 millioner kroner å bygge. Det vil si 13.000 kroner per centimeter. Den 750 meter lange, og 43,5 meter brede veistrekningen, er dermed en av Norges dyreste veier.

Mest sett siste uken