Høyre-statsråd til angrep på Støre: - Han vil ikke snakke om problemet

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) langer ut mot Ap-lederen. Se videointervju over!

GARDERMOEN (Nettavisen): Helleland går til frontalangrep på Ap-leder Jonas Gahr Støre fra Høyres landsmøte på Gardermoen.

– Jeg skulle ønsket meg et Arbeiderparti som er mer offensivt, men de dilter bare etter oss, sier barne- og likestillingsministeren til Nettavisen.

Helleland reagerer på at Støre etter fredagens landsmøtetale til statsminister Erna Solberg, kritiserte Høyre for manglende ambisjoner.

Hun mener det snarere er Ap som mangler en tydelig politikk.

– Det er jo det vi etter hvert er blitt vant til med Arbeiderpartiet. Det er umulig å egentlig vite deres politiske linje og svar for å løse de store utfordringene, sier Helleland.

Se videointervju med Helleland øverst i saken.

Les også: Vraker omstridt forslag om å øke bilavgift

AP-KRITISK: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) mener Arbeiderpartiet med partileder Jonas Gahr Støre i spissen dilter etter Høyre. – Det er umulig å egentlig vite deres politiske linje og svar for å løse de store utfordringene, sier Helleland til Nettavisen.

– Kan ikke ha fulgt med



I sin kritikk av landsmøtetalen, sa Støre at statsministeren manglet ambisjoner og hoppet over de store samfunnsutfordringene, som barnefattigdom og eldrepolitikk.

– Da kan han ikke ha fulgt så nøye med på talen til Erna, for hun adresserte barnefattigdom veldig tydelig, og gjentok det som vi har sagt er en av hovedsatsingene i Jeløya-plattformen, nemlig barnefattigdom, sier Helleland, og påpeker:

– Vi ønsker at alle barn i Norge skal ha mulighet til å vokse opp, gå på skole, få seg en jobb og klare å stå på egne bein. Det er derfor vi løfter den satsingen så sterkt. Erna sa også at barn av innvandrere skal vite at deres problemer er våre probleme. Så jeg vet ikke hvor mye tydeligere hun kan si det, sier hun.

Les også: Høyre sier ja til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige



– Økningen kom under Ap



Fredag gikk Støre også ut i Dagsavisen, der han varslet et oppvekstpolitisk manifest fra Arbeiderpartiet, for fattige barn og unge.

– Høyre sier at tida for store velferdsreformer er over. Det er jeg uenig i, sa Ap-lederen til avisen, der det også ble vist til at det nå er 101.000 barn i Norge som lever i husholdninger med vedvarende lav inntekt.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har dessuten antallet fattige barn steget jevnt og trutt siden starten av 2000-tallet.

– Dette er jo en økning som vi så kom tydelig under de rødgrønne, og som dessverre fortsetter å øke. Men det vi ser er at økningen er blant innvandrerfamiliene, på grunn av økt innvandring. Det er jo familier med vedvarende lavinntekt, sier Helleland, og sparker videre mot Støre:

– Støre har lansert en ny politikk fra Ap, men det er jo bare snakk om at det skal settes ned et utvalg, uten å peke på innhold, hevder hun.

AMBISJONSKRITIKK: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener statsminister Erna Solbergs landsmøtetale manglet ambisjoner og at hun hoppet over de store samfunnsutfordringene.

Les også: Ap-politiker satte kaffen i halsen: – Erna kom med blåkopi av politikken vår

– Snakker ikke om elefanten



Statsråden sier hun også reagerer på at Støre ikke nevner innvandrere, eller at innvandrere ikke er i jobb, når han snakker om sitt nye manifest.

– For eksempel blant somaliske kvinner, så er hele 70 prosent utenfor arbeidslivet. Så jobb nummer én er jo å få innvandrermødrene i arbeid. Vi vet at den sikreste veien ut av fattigdom, er arbeid, og det at Støre ikke adresserer elefanten i rommet, som nettopp er knyttet til at vi ikke får innvandrere i arbeid, det holder ikke, sier Helleland til Nettavisen.

Hun sier samtidig at hun synes det er flott at Støre støtter flere av tiltakene som er i gang, som introduksjonskurset for innvandrere.

– Men vi tror jo at i tillegg til å sette i gang tiltak, som fritidsaktiviteter og reduserte priser på barnehage som vil hjelpe mange, så er det viktigste arbeid, sier Helleland, og viser til Brochmann 2-utvalget, som påpekte at økningen i barnefattigdom nesten er entydig knyttet til innvandring.

Les også: Splittet eggstrid: – På tide at vi sier ja, så kvinner slipper å reise til utlandet

– Det skremmer meg



Støre sa dessuten at han er åpen for å se på økninger i barnetrygden, men likestillingsministeren mener det er en svært dårlig idé.

– Når Støre har et veldig offensivt SV og Rødt, som mener svaret er økte trygder, og når han sier at vi er nødt til å se på økte trygder for å løse fattigdomsproblematikken, da skremmer det meg. For da går Arbeiderpartiet bort fra et helt sentralt prinsipp som de har stått for i alle år, nemlig arbeidslinjen, sier Helleland, og legger til:

– Så her vingler Gahr Støre på sitt sedvanlige vis, og jeg synes det er veldig synd at vi ikke kan snakke om det som er problemet, men bare pakke det inn i masse ull som Støre gjør.

– De bare dilter etter oss



Fredag gikk også Aps stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg ut i Nettavisen og fortalte at han fikk kaffen i halsen da han hørte Solbergs landsmøtetale, der hun lanserte nye videreutdanningstiltak.

– Først går hun høyt på banen og lanserer to nye initiativer. Når hun forteller om dem så hører jeg tydelig at det er en blåkopi av forslag som vi over flere år har fremmet i Stortinget, sa Tvedt Solberg.

– Det er vel ikke så rart Ap reagerer om dere kopierer politikken deres?

– Jeg ønsker Arbeiderpartiet velkommen inn i debatten. Jeg har jo ønsket meg et Ap som er mer offensivt, har en tydelig retning og kommer med forslag som utfordrer oss. Men det er jo veldig fraværende. Vi ser jo bare at de dilter etter oss, svarer Helleland.

Les også: Erna advarer mot nye og dyre løfter

Les også: Høyre vil kutte i trygdeytelser for flyktninger

Tajik: – Hun går rett på autopilot



Ap-nestleder Hadia Tajik svarer på kritikken på vegne av Ap-leder Jonas Gahr Støre. Hun mener Helleland rett og slett går på «autopilot».

– Har barne- og likestillingsministeren lest saken hun kommenterer? For det virker som hun har gått rett på autopilot. Av fem konkrete punkter Jonas Gahr Støre nevner så er å få foreldrene i arbeid første punkt og fjerne kontantstøtten punkt tre, sier Tajik til Nettavisen.

AUTOPILOT: At-nestleder Hadia Tajik mener barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland går rett på autopilot når hun kritiserer Arbeiderpartiet, og mener hun heller bør se på sin egen politikk.

Hun mener Helleland heller bør se på sin egen politikk.

– Det hjelper ingen innvandrerkvinner ut i jobb at Hofstad Helleland snakker litt om dem for å pynte seg politisk, men samtidig lar være å fjerne kontantstøtten, som har blitt en likestilling- og fattigdomsfelle for disse kvinnene, sier Tajik, og understreker:

– Barnefattigdommen har økt med Høyre i regjeringen i snart fem år. Dette er fakta som ikke forsvinner av at statsråden angriper opposisjonen i stedet for å bruke tiden sin på å gjøre noe med utfordringene, sier hun.

Les også: Solberg avviser at de fører mindre Høyre-politikk

– Høyres har gitt større forskjeller



Tajik viser blant annet til at regjeringen er ansvarlige for at maksprisen i barnehagene er økt.

– Tror hun det blir lettere for vanlige familier å benytte seg av barnehagene da? Arbeiderpartiet vil ha prisen ned, sier hun.

Les også: Ap går mot svakt kommunevalg

Hun mener rett og slett at Høyres politikk har bidratt til å øke forskjellene.

– Høyres politikk har ført til større økonomiske forskjeller mellom folk, de gir hundrelapper i skattekutt til vanlige folk og hundrevis av tusener til dem med mye penger, sier Tajik, og legger til:

– Arbeiderpartiet har større ambisjoner. Det handler om å få flere i jobb og færre på trygd, både blant innvandrere og nordmenn, og sikre en god oppvekst for alle ved å styrke fellesarenaer som barnehagen og skolen.

Høyres landsmøte på Gardermoen avsluttes søndag.

Mest sett siste uken