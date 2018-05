Høyre største parti - KrF over sperregrensen

TV 2s måling viser regjeringspartiene nærmer seg flertall igjen.

De tre regjeringspartiene nærmer seg igjen flertall og ville fått 83 mandater dersom det var valg i dag. Det melder TV 2, som har fått gjennomført en måling ved Kantar TNS.

Høyre går mest frem med 1,7 prosentpoeng, til 28,1. Det er åttende måned på rad partiet gjør det bedre enn ved stortingsvalget, og er med det landets største parti.

- Klokt valg



Venstre går frem 1,2 prosentpoeng, og får 4,1 og er dermed over sperregrensen.

- Det var hyggelige tall, men vi ser at Venstre tydeligvis har gjort et klokt valg med å gå inn i regjering og at mange liker det vi har fått gjort av endringer i regjeringen, sier partileder Trine Skei Grande (V til TV 2).

FLERTALL: Regjeringspartiene har igjen flertall. Her partilederne Siv Jensen (Frp), Erna Solberg (H) og Trine Skei Grande (V).

Fremskrittspartiet er det av regjeringspartiene som går tilbake, med 1,5 prosentpoeng til 14,7.

Også Kristelig Folkeparti kommer over sperregrensen, og har 4,7 prosent oppslutning.

Ap tilbake



For de rødgrønne får Arbeiderpartiet 23,8, tilbake 0,3 prosentpoeng.

TV 2 melder at partiet går tilbake blant menn hvor de er tredje størst. To av ti Ap-velgere fra valget i høst sitter på gjerdet.

SV tilbake 1,1 prosentpoeng til 7,6, mens Rødt faller under til 3,8 prosent, ned 1,6 prosentpoeng. De grønne går tilbake 0,6 til 2,3, mens Senterpartiet - som den siste tiden har fått mye oppmerksomhet med Navarsete-saken og en SMS-melding - går frem 11,3 prosentpoeng, til 10,3.

