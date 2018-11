Høyre-topp: Tapt fregatt må erstattes

Norske myndigheter må raskt finne løsninger for å opprettholde marinens operative evne, slår en av Høyres fremste forsvarspolitikere på Stortinget fast.

– Jeg kan ikke se noen annen løsning på dette enn at den fregatten som har gått ned, på sikt må erstattes, sier Hårek Elvenes (H), som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen.

– Staten er selvassurandør, og det vil være et betydelig utlegg på statens regnskap, uansett hvordan man gjør det rent teknisk, konstaterer han overfor NTB.

Elvenes vil ikke spekulere på hva det vil koste å erstatte det tapte fartøyet.

– Men vi vet at fregatter er dyrt, sier han.

Fregatten KNM Helge Ingstad kostet nesten fire milliarder kroner da den ble kjøpt inn i 2009. I tillegg vil det trolig være lang leveringstid for et nytt fartøy på grunn av kompleksiteten i konstruksjonen.

Opprettholde evne

Høyre-politikeren er også klar på at myndighetene må ta mål av seg til å opprettholde marinens operative evne, så raskt som mulig.

– På kort sikt må man utnytte de fartøyene man har på en best mulig måte. Fortsatt er fire fregatter seilingsdyktige. Der bør det være muligheter, selv om ett skip brukes til opplæring og ett er til vedlikehold, konstaterer Elvenes.

KNM Helge Ingstad ligger nå nesten under vann etter kollisjonen med tankskipet Sola før helgen. Planen er fortsatt å heve fregatten, men i Forsvaret var man tirsdag usikre på om fartøyet i det hele tatt kan reddes.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) bekrefter overfor VG at Kystverket holder regjeringen løpende orientert om fregattulykken.

– Uvirkelig

VG offentliggjorde i helgen en lydlogg som dokumenterer kommunikasjonen mellom de to involverte skipene og sjøtrafikksentralen før og etter ulykken.

– Det er uvirkelig at en hypermoderne fregatt går ned i den norske skjærgården, og at det skyldes kollisjon med et møtende fartøy i en skipslei som er meget trafikkert, strengt regulert og overvåket, sier Elvenes.

Både politiet og Statens havarikommisjon gransker nå hendelsen. I tillegg har Sjøforsvaret satt ned en intern granskning av hvordan kollisjonen kunne skje.

– De siste årene er det investert flere hundre millioner kroner i å gjøre fregattene seilingsdyktige, gjennom flere besetninger, bedre vedlikehold og flere reservedeler, sier Elvenes.

– Nå hadde man fått et fregattvåpen som var operativt, fire av fem fregatter var seilingsdyktige til enhver tid. Dette er et tilbakeslag, og nå gjelder det å komme tilbake til normalen så fort som mulig.

Orientering i Stortinget

Både Elvenes og utenriks- og forsvarskomiteens leder Anniken Huitfeldt (Ap) tar det for gitt at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) kommer med en orientering til Stortinget om hendelsen.

– Jeg forventer at forsvarsministeren orienterer Stortinget om hvordan dette kunne skje. Da kan vi avklare om det er snakk om en systemfeil, eller om det ligger andre årsaker bak kollisjonen, sier Huitfeldt til NTB.

– Sjøforsvaret har fått økte krav til seilingstid de siste årene. Senere blir det tid for å spørre om de økte kravene har gått på sikkerheten løs, legger hun til.

(©NTB)

