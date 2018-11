Høyres pressesjef Peder W. Egseth slutter og begynner som politisk seniorrådgiver i Norsk olje og gass.

Egseth begynner i den nye stillingen i desember, skriver Dagens Næringsliv.

I den senere tiden har Egseth blitt trukket fram for å ha hatt dialog med KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad før Ropstad utfordret statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre om abort.

Selv avviser Egseth at denne saken er årsaken til at han slutter og sier at han sa opp før Knut Arild Hareide offentliggjorde sitt retningsvalg.

