Høyspentledning falt over toglinje i Fredrikstad

En høyspentlinje og et tre har falt over toglinjen i utkanten av Fredrikstad-tunnelen. Østfoldbanen er dermed stengt mellom Råde og Fredrikstad.

– Vi har mottatt melding om høyspent som har falt over toglinje i utkanten av Fredrikstad-tunnelen. Det har også falt et tre over linjen på samme sted. Det er meldt at dette er i ferd med å ta fyr. Utrykningspersonell på vei, opplyser Øst politidistrikt i 18-tiden fredag.

Togstrekningen Råde–Fredrikstad på Østfoldbanen er stengt for trafikk.

– Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta, opplyser Bane Nor.

(©NTB)

