Hytte med utedo solgt for 8,8 mill.

Solgt to millioner over prisantydning.

Det ble kamp om tømmerhytta med strandlinje på Mylla i Lunner kommune, en time nord for Oslo, da budrunden ble gjennomført mandag.

Hytta med utedo hadde en prisantydning på 6,5 millioner kroner, men ble til slutt solgt for 8,8 millioner - 2,3 millioner kroner over prisantydning.

- Dette er en sjelden anledning, fordi det går mange år mellom hver gang det er ei slik hytte til salgs. Den har en beliggenhet av de helt sjeldne, og det er den som gjør at prisen blir så høy, sier megler Line Jorung hos Privatmegleren til avisen Hadeland, som først omtalte salget.

Totalt fem budgivere kjempet mot hverandre i budrunden.

Har du et tips om et hytte- eller boligsalg som vi bør omtale? Kontakt Nettavisens journalist her.

Les også: Solgte hytte uten strøm og vann for nesten dobbel pris

- Få meter fra vannkanten



Ifølge Finn-annonsen har hytta en privat strandlinje mot Myllavannet på 65 meter, og en tomt på nærmere to mål.

«Fra hytta er det bare noen få meter til vannkanten. Videre har du mange muligheter for uteplasser på tomten, eller du kan nyte nydelig utsikt og roen på den store sørvendte terrassen», står det i annonsen.

Hytta fra 1946 er bygd i tømmer, og har et bruksareal på 74 kvadratmeter. Men selv om prisen endte høyt, er det lite som minner om luksus. Det er nemlig ikke innlagt toalett i hytta, men utedo i et uthus ved siden av.

Av fasiliteter trekkes det fram en vedfyrt badstue, ekstra høy takhøyde, to ildsteder, båthus, gode solforhold, utsikt og innlagt strøm og vann.

Denne faksimilen fra Finn-annonsen viser uthuset på 19 kvm, som har tre rom og en utedo.

Brundtland som nabo



Mylla er et populært hytteområde på Hadeland, og flere kjente personer har hytta på stedet. En av dem er tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland og hennes familie.

I juli skrev Nettavisen om et annet eiendomssalg på Hadeland, på Sagvolden i nabokommunen Gran, der en hytte uten strøm og vann ble solgt for nesten dobbel pris.

Også den hytta lå i vannkanten, men prisen var betydelig lavere, nemlig 625.000 kroner. Etter en heftig budrunde ble hytta solgt for 1,13 millioner kroner.

- Prisen er høy, og høyere enn vi hadde forventet, sa eiendomsmelger Sindre Backe hos Eiendomsmelger 1 Hadeland til Nettavisen.

Les også: 10 hytter ved vannet til under én million kroner

DOBBEL PRIS: I juli ble denne hytta på Sagvolden i Gran på Hadeland, som er uten vann og strøm solgt for 1,1 millioner kroner.

Brennhet hyttesommer

Eiendomsmeglere flere steder i landet melder nå om en rekordsommer når det gjelder hyttesalg. Tirsdag skriver Dagens Næringsliv (DN) at meglerne på Geilo aldri før har solgt så mange hytter i juli.

- Det er veldig god stemning om dagen. Vi har doblet omsetningen sammenlignet med juli i fjor, som var på høyde med slik det har pleid å være de siste årene. August har en tendens til å komme sent i gang, men nå er vi i gang så det plystrer etter, sier eiendomsmegler Christian Haatuft i Eiendomsmelger1 Geilo til avisen.

Også eiendomsmegler Jannike Herleiksplass hos Herland Eiendom forteller at det har vært den beste hyttesommeren på Geilo noen gang.

Mest sett siste uken