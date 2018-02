I dag skal William og Kate besøke «Skam»-skolen

Hertuginne Kate og prins William skal tilbringe store deler av siste dag i Norge utendørs. Følg dem direkte her.

Fredag klokken 10.15 starter programmet for de kongelige med besøk på Hartvig Nissens skole og møte med skuespillere fra TV-serien «Skam». Også kronprinsparet skal være til stede, i det de og hertugparet deler et engasjement for psykisk helse, barn og unge. Det skal blant annet bli tid til diskusjon om hvilken betydning «Skam» har hatt for å løfte fram tabuer i dagens samfunn, som identitetsproblemer, mobbing, seksuelle overgrep og spiseforstyrrelser.

Utendørs er det ventet strålende sol og klart vintervær, men det betyr også lavere temperaturer.

Her kan du følge herttugparets besøk på «Skam»-skolen direkte. Sendingen starter klokken 10.10.

Ut på tur

I Oslo skal det bli rundt seks minusgrader. Men etter lunsj på Skaugum hos kronprinsparet skal de kongelige trekke opp til Holmenkollen. Der kan det fort bli enda kjøligere.

Det er etter prins William og hertuginne Kates eget ønske at siste post på programmet blir en tur ut for å oppleve hvordan nordmenn takler utendørsaktiviteter i minusgrader, som ikke er britenes sterkeste side. Kanskje blir de introdusert for to av setningene norske barn kanskje hører mest: «Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær» og «ut på tur, aldri sur». I tillegg til å komme seg opp i Holmenkollbakken skal de få se skimuseet og så møte barn utendørs. Innslagene inkluderer skiskole, pølsegrilling på bål og lavvobesøk.

Sporty

Kronprins Haakon og prins William deler en sterk interesse for sport, og William har absolutt hatt ski på beina, om enn ikke langrennsski. Om han skal prøve seg fredag, er ikke kjent. Mye tyder uansett på at han er ute etter å høre mer om norsk skikultur.

– Ikke noe annet land har vunnet flere medaljer i de olympiske vinterlekene enn Norge, og mens spenningen øker fram mot lekene i Sør-Korea, ser deres kongelige høyheter fram til å få vite mer om hvordan nordmenn har opprettholdt denne rekorden, heter det på nettsiden til det britiske kongehuset.

