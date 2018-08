I høst kan Arbeiderpartiet felle regjeringen - har ingen plan om hva de da skal gjøre

Ingen 100-dagersplan klar for en Støre-regjering.

Mandag ble den politiske høsten blåst i gang med terrorhøring i Stortinget, som bare er den første av en rekke saker som er spådd å kunne bli svært vanskelig for regjeringspartiene.

Store deler av opposisjonen har antydet at et mistilitsforslag kan være aktuelt.

Ikke et klart regjeringsalternativ

Ingen vet hva som vil bli utfallet av et mistillitsforslag mot regjeringen, men at det ender med en eller annen form for ny regjering med Arbeiderpartiet er svært sannsynlig.

Arbeiderpartiet har 49 mandater på Stortinget, men trenger totalt 85 mandater for å få flertall for forslag. Dermed trenger partiet støtte fra partier med minst 36 ekstra mandater.

Dagens flertall:

Høyre: 45 mandater (regjering)

Frp: 27 mandater (regjering)

Venstre: 8 mandater (regjering)

KrF: 8 mandater (vippeparti)

Totalt 88 mandater

Dagens mindretall:

Ap: 49 mandater

Sp: 19 mandater

SV: 11 mandater

MDG: 1 mandat

Rødt: 1 mandat

Totalt 81 mandater

Senterpartiet, SV, MDG og Rødt utgjør 32 mandater. Dermed må Arbeiderpartiet få KrF over på sin side for å få flertall.

Lykkes de i det, trenger de ikke formelt støtte fra MDG og Rødt - men må i likhet med dagens regjering finne kompromisser fire partier kan leve med.

Har ikke noen plan for hva de vil prioritere i regjering

Partiet har derimot ikke planene klare for hva de skal prioritere dersom de får makten. På spørsmål fra Nettavisen om de har en 100-dagersplan eller en liste over 10 saker de vil satse på umiddelbart hvis de kommer til makten, viser partiet til informasjon fra før valget for et år siden.

På listen er flere tiltak som allerede er gjennomført av dagens regjering, som blant annet utvidelse av pappapermen og økt satsing mot mikroplast i havet. Flere av de andre forslagene er vage ønsker uten konkret innhold - som «et taktskifte» for å få flere i jobb, sørge for at Norge når målene i Parisavtalen innen 2030 og «ha et Norge der vi stiller opp for hverandre».

Ingrid Langerud, kommunikasjonssjef i Ap.

På spørsmål om partiet har et mer oppdatert liste med konkrete planer, henviser kommunikasjonssjef Ingrid Langerud til valgprogrammet og alternative statsbudsjett - samt en liste over 10 forslag som de ikke har fått gjennomslag for i Stortinget i det halvåret som har har gått.

- Vår politikk er gjenspeilet i saker vi har fremmet og vil fremme i Stortinget, gjeldende alternative budsjett og stortingsvalgprogrammet for inneværende periode. Forslagene fra forrige sesjon er eksempler på hvordan vi så langt har fulgt opp våre viktigste saker i Stortinget (jf hundredagersplanen), skriver Langerud.

Dette er hva Ap har ønsket å gjøre

Forslagene Arbeiderpartiet ikke fikk medhold i:

Kamp mot arbedslivskriminalitet. Vil gjeninnføre kollektiv søksmålsrett og reversere den generelle adgangen til midlertidig ansettelse.

Vil gjeninnføre kollektiv søksmålsrett og reversere den generelle adgangen til midlertidig ansettelse. Jobbgaranti fra kommunen for unge på gradert uføretrygd.

fra kommunen for unge på gradert uføretrygd. Garantere pensjonsopptjening fra første krone i det private (samt gi Stortinget behandlingsrett over pensjonsoppgjøret.

i det private (samt gi Stortinget behandlingsrett over pensjonsoppgjøret. Kjøpe seks nye Bell 412-helikoptre.

En tillitsrefom i skolen.

i skolen. Styrke kommunenes økonomi med 3-4 mrd kroner.

med 3-4 mrd kroner. Fjerne fritt behandlingsvalg og styrke sykehusøkonomien med 1,5 mrd.

og styrke sykehusøkonomien med 1,5 mrd. Vil ha flere forslag til finansieringsmodeller for transport og lagring av CO2.

for transport og lagring av CO2. 360 millioner kroner mer til politiet.

Øke investeringen i grøfting og drenering.





- Ikke så sikkert at de vil ha regjeringsskifte

Valgforsker Bernt Aardal sier spørsmålet om mistillit til sjuende og sist vil handle om hvorvidt opposisjonen ser seg tjent med en regjeringskrise i høst.

- Siden kritikken fra Riksrevisjonen er så omfattende og alvorlig, er det en god sak for opposisjonen å bruke til å ripe opp hele sida til regjeringen. Men om de egentlig har så lyst på et skifte nå, det er ikke så sikkert, sier Aardal til NTB.

