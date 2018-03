I Oslo var det 20 grader varmere i fjor

Utover neste uke vil temperaturen synke over hele landet.

Det nærmer seg påskeferie, og sammenlignet med fjoråret kommer årets påske tidlig. Mens skjærtorsdag var den 13. april i fjor, lander den i år på 29. mars.

Derfor er det ikke uventet at påskeværet blir noe kaldere i år enn i fjor. Men østlendingene er likevel vant til et noe varmere vær i slutten av mars enn det værgudene byr på i år.

Tirsdag 26. mars er det meldt rundt null grader i hovedstaden, med en makstemperatur på to grader. I fjor på samme dato ble det målt 20 grader i Oslo. Dagen etter var makstemperaturen på 19,3 grader, mens den var på 14,3 grader den 29. mars - altså langt varmere enn vi kan vente oss av de samme datoene i år.

LES OGSÅ: Meteorologene varsler kaldere påske

Ina Ynnesdal i Storm sier det ikke er spesielt overraskende at marstemperaturen varierer fra år til år.

- Mars og april er de månedene hvor du kan få alt slags vær i Norge. Vi er på vei ut av vinteren og inn i sommeren, og du kan egentlig få alle årstider, sier Ynnesdal til Nettavisen.

Vi har passert vårjevndøgn, men det er den stortsilte værsituasjonen som avgjør hvorvidt vi faktisk kan lukte vår i lufta eller ikke.

- Det hele kommer an på polarvirvelen. Nå ligger den i sør og det vil si at vi får lavtrykkene innover oss fra sør. Ligger den nord for oss vil vi få varmere vær, sier Ynnesdal.

PÅSKEVÆR: Vi kan vente oss en kald påske, sier meteorologene.

Kald skjærtorsdag



På skjærtorsdag vil hovedstadens innbyggere få ned mot minus ni grader, noe mange kanskje vil mene er unormalt kaldt.

Men er det egentlig det?

Vi har tatt en titt på temperaturen for samme dag, altså 29. mars de siste ti årene:

29. mars 2017: 4 grader (gjennomsnittstemperatur), 3 grader (minimumstemperatur)

29. mars 2016: 5,7 grader (gjennomsnittstemperatur), 4,7 grader (minimumstemperatur)

29. mars 2015: 3,7 grader (gjennomsnittstemperatur), 1,2 grader (minimumstemperatur)

29. mars 2014: 7,2 grader (gjennomsnittstemperatur), - 0,2 grader (minimumstemperatur)

29. mars 2013: - 0,1 grader (gjennomsnittstemperatur), - 6,9 grader (minimumstemperatur)

29. mars 2012: 7,6 grader (gjennomsnittstemperatur), 1,5 grader (minimumstemperatur)

29. mars 2011: 2,9 grader (gjennomsnittstemperatur), - 1 grad (minimumstemperatur)

29. mars 2010: 2,5 grader (gjennomsnittstemperatur), 1,7 grader (minimumstemperatur)

29. mars 2009: 1 grad (gjennomsnittstemperatur), - 6 grader (minimumstemperatur)

29. mars 2008: 2,3 grader (gjennomsnittstemperatur), 1,2 (minimumstemperatur)

Hvis man kun ser på denne datoen er det liten tvil om at det er kaldere i år enn de siste årene på samme tid. Minimumstemperaturen var under null i fire av de ti årene, men selv da var den på minimum - 6,9 grader, altså litt over to grader varmere enn den varslede minimumstemperaturen i år.

Slik blir påskeværet



Så hva kan vi vente oss av påskeværet i år?

Så langt ser det ut som om Nordland og Østlandet vil få det beste været i palmehelgen, men utover uka og inn mot påskehelga vil temperaturene synke over hele landet.

- Ytre strøk av Finnmark og Troms får snøbygere, mens det blir lettere vær i Finnmark. Nordland får perioder med fint vær, mens de lengst sør i Norldand vil få skyer og snø. Jevnt over er det slik været blir hele påsken i disse områdene av landet, sier Ynnesdal.

LES OGSÅ: Dette Yr-trikset bør du lære deg

I Sør-Norge, Vestlandet og Østlandet vil været bli preget av en høytryggsrygg som kommer inn fra Grønland.

- Det gir gode sjanser for fint vær, samtidig som det blir gradvis kaldere igjen, sier Ynnesdal.

I Trøndelag blir været mer usikkert.

- Enten får de snøbygene fra nord eller høytrykksryggen med lettere vær fra Grønland. Det vet vi ikke helt ennå, sier Ynnesdal.

Mest sett siste uken