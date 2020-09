Idar Vollvik løslates av politiet – en til er siktet

Idar Vollvik løslates onsdag kveld av politiet etter avhør, opplyser politiadvokat Sigrid Sulland. Samtidig er en annen person siktet i saken.

Vollvik ble tirsdag morgen pågrepet av politiet, siktet for å ha mottatt ikke-medisinske munnbind fra utlandet som han har pakket om og skal ha solgt videre som medisinske munnbind. Han ble holdt i arresten over natten på grunn av bevisforspillelsesfare.

Onsdag ettermiddag opplyste politiadvokat Sigrid Sulland at Vollvik vil bli løslatt onsdag kveld.

– Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, sa politiadvokaten ifølge Bergens Tidende

Samtidig er en annen person også siktet i saken. Vedkommende skal jobbe i Vovi AS som er selskapet Idar Vollvik eier og som har stått for innførselen.

– Vedkommende er ikke pågrepet, sier Sulland til Bergensavisen.

Etter to dager med avhør av Vollvik sier politiadvokaten at mistanken mot Vollvik er styrket. Det er funnet emballasje til ikke-medisinske munnbind og det er gjort elektroniske beslag som skal underbygge politiets mistanke. Sulland sier at Statens legemiddelverk er koblet inn i saken og skal bidra med å teste munnbindene.

Idar Vollviks forsvarer, advokat Einar Råen, sa til NTB tirsdag kveld at det ikke er noen offentlig myndighet som har anmeldt Vollvik for brudd på lovverket om merking av medisinsk utstyr. Sulland opplyser onsdag at politiet aksjonerte etter at de hadde fått flere uavhengige tips om munnbindene som Vollvik har solgt.

(©NTB)