Idrettshaller i nord stenger dørene

Som følge av de nye koronatiltakene har Tromsø og Alta stengt alle idrettshaller med øyeblikkelig virkning.

I Tromsø vil hallene være stengt til og med 18. januar, opplyser kommunen i en pressemelding.

Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke av stengingen. Utendørs idrettsaktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand, opplyser kommunen.

Også i Alta ble samtlige idrettshaller stengt for aktivitet mandag formiddag. Også Finnmarkshallen, som både har innendørs fotballbane og håndballhall, stenger dørene. Det betyr i praksis at idrettslagene i Alta står uten mulighet til å trene og spille kamper de to neste ukene, skriver Altaposten.

Søndag varslet regjeringen en sosial nedstenging de neste to ukene.

(©NTB)

