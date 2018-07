Ikke en sky over landet før årets aller varmeste dag

Knallværet fortsetter og både Oslo og Bergen «lukter» på historiske rekorder.

Meteorologene holder muligheten åpen, men varsler temperaturer som ligger litt under norsk rekord fredag.

Nesbyen har norsk rekord med 35,6 grader, satt 20. juni 1970.

- I morgen snuser vi kanskje på rekordvarme i flere fylker i den sørlige delen av landet vårt, er spådommen fra Meteorologisk Institutt.

Men de offisielle varslene tyder på at termometeret stopper på 32-33 grader fredag ettermiddag i Oslo og Bergen.

Her er rekordene:

Det er sol over hele landet, skal vi tro meteorologene: Puh! På fredag ventes høye temperaturer i Norge. Kan det bli årets varmeste dag? Det blir dessuten opphold og skyfritt over hele landet, er varselet.

Det solfylte Norges-kartet har temperaturer på godt over 30 grader fredag. Usikkerheten ligger i om lokale forhold kan løfte gradestokken opp til og forbi 35,6 graders-streken.

KNALLTEMPERATURER: Flere steder varsles godt over 30 grader i morgen.

Statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes varsler at flere steder vil få 34 grader, og at enkelte fylkesrekorder kan stå for fall. Derimot har hun ikke tro på at landsrekorden ryker.

STRÅLENDE KVELDSSOL: Torsdag kveld var det yrende badeliv og kveldssol ved kysten på Østlandet, som her i Oslo-fjorden.

Den 48 år gamle rekorden fra Nesbyen vil altså, etter alt å dømme, bli stående: - Det er nok under 50 % sjanse for at vi slår den, men samtidig blir jeg ikke overrasket om vi går forbi, sier Moxnes på yr.no.

Men da er forutsetningen at himmelen er skyfri og at vindforholdene er gunstige.

- Det er vanskelig å vite hvor det blir varmest på forhånd. Det er veldig mange varme luftmasser i hele Sør-Norge, sier statsmeteorologen til yr.no.

Sent torsdag kveld var det fortsatt yrende badeliv og varm kveldssol i Oslofjorden - dagen før det som tegner til å bli årets varmeste dag - og kanskje en rekorddag.

Her er varslene fra Meteorologisk Institutt og Storm:

KNALLDAG: Det blir sol over store deler av landet på fredag.

PS: Det finnes en trøst for dem som er lei av sol. Storm spår at sommerværet tar en pause, og at det kommer regn inn over Sør-Norge.

Både Storm og Yr spår regn i Bergen søndag morgen, mens regnbyene kommer inn over Oslo på lørdag ettermiddag, ifølge Storm. Men meteorologene er ikke helt enige. Storm spår 35 millimeter nedbør lørdag/søndag i Oslo - mens Yr nøyer seg med en tredjedel.

Du kan sammenligne varslene på pent.no.

