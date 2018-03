Ikke la deg lure av stigende temperaturer: Sprengkulda kommer tilbake

Må trolig vente til påske for vårfølelsen.

Det har vært kaldt en lang periode i store deler av landet, men de siste dagene – og nettene – har gitt håp om at det kan bli noe varmere. Og det skal bli mildere uken som kommer.

Men det varer ikke, dersom Storms værprognoser slår til. For kulda har ikke tenkt å slippe taket ennå.

Fra tirsdag 13. mars og ut uken meldes det nemlig om sprengkulde, med temperaturer ned mot 18 minusgrader på Østlandet. Det lover ikke godt for eliteserien i fotball, som blåses i gang neste helg, og vil trolig skape ekstra med utfordringer for klubber, spillere og ikke minst publikum.

- Det er nok lurt å ta på seg litt ekstra med klær. Det kommer også til å holde seg med frost i bakken en stund fremover også, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes hos Meteorologisk institutt til Budstikka.

Les mer: Kulde og snø skaper trøbbel før Eliteserie-starten: - Hvem gidder?

Nye mengder med snø



Mer snø blir det også kommende uke. Og da er det nedbøren som kan bli det store problemet – ikke kulda. På Blindern i hovedstaden ble det søndag målt 53 cm snø.

- Kommende uke vil snømengden heller øke enn minke, melder meteorologene på Twitter.

For mandag og tirsdag kan et kraftig lavtrykk sør for oss ta med seg et lass med snø inn over Sør- og Østlandet, melder Storm.

- Rundt 20 centimeter fra mandag ettermiddag til sent tirsdag, samtidig som det blåser opp til kuling fra øst, forteller Storm-meteorolog Cecilie Villanger til TV 2.

Les også: 160 elever sendt hjem på grunn av kulde



Nærmere påske



Så selv om det blir mildere og relativt fint lengst nord, biter kulda seg altså fast.

- Det er den standhaftige, nordøstlige vinden som har skylda. Den tar med seg kaldluft, og det kommer den til å fortsette med, sier Moxnes til DT.

Og for de som venter på våren, er det en stund å vente fremdeles.

- Kanskje nærmere påske, er Moxnes' beste tips.

Kulderekorder

Denne uken ble det natt til torsdag satt 21 nye kulderekorder for mars, skriver NRK. I Oppland ble det satt hele seks nye kulderekorder, mens Hordaland og Sogn og Fjordane fikk fire hver. Buskerud, Hedmark og Trøndelag fikk to nye rekorder hver, mens den 47 år gamle marsrekorden for Tryvannshøgda ble slettet i Oslo.

Les mer: I natt ble det satt 21 kulderekorder



Lengst i nord var det derimot varmere enn vanlig i starten av mars.

- Mens det var kaldt i store deler av Norge , slo Jan Mayen ny rekord for høyeste gjennomsnittstemperatur og Bjørnøya ny rekord for maksimumstemperatur.

Les også: Rekordhøye strømpriser: Torsdag koster strømmen over 3 kroner

Vi målte i dag tidlig 53 cm snø i hagen vår på Blindern i #Oslo. Kommende uke vil snømengden heller øke enn minke. #fortsattvinter pic.twitter.com/Sbtrcqgzbt — Meteorologene (@Meteorologene) 4. mars 2018

Tomme vedlagre

De lave temperaturene har også fått innvirkning på vedlagrene rundt om. Mange steder er de tømt på grunn av rekordkulda som har rammet spesielt sørlige deler av landet.

Vedkunde Finn Pedersen sier til NRK at det ikke er lett å få tak i ved i Rogaland for tiden.

- Heldigvis ble det blink her i dag. Nå skal jeg hjem og kose meg, sier han etter å ha sikret seg noen sekker ved et utsalg i Sandnes. På tre timer var 38 paller med ved revet bort.

Ifølge kanalen står flere vedlagre nå tomme.

Tidligere i uken meldte flere vedleverandører i Møre og Romsdal, Østfold, Hedmark, Telemark og Trøndelag om en voldsom pågang.

- Vi kunne trolig solgt 50 prosent mer enn i fjor, dersom vi fremdeles hadde hatt ved på lager, sa Geir Venås i Myri Vedproduksjon i Seljord i Telemark til Nationen.

11 milliarder daglig



Den kalde lufta fra Sibir, har den siste tiden satt sitt preg på landet og Europa for øvrig. Sprengkulda har krevd 55 liv i og har skapt trafikkaos i flere land.

Les mer: Kuldebølgen i Europa har krevd over 55 liv



I Storbritannia koster kulda britene 11 milliarder i døgnet. Dersom «beistet fra øst», som britene kaller kulda fra Sibir, vedvarer, kan veksten i britisk økonomi bli halvert, skriver The Guardian .

Byggebransjen ligger an til å bli hardest rammet av kulda. Stans og forsinkelser kan ha kostet så mye som 2 milliarder pund – eller rundt 22, milliarder kroner – i løpet av de tre verste dagene i kulde perioden. I tillegg blir økonomien svekket av tog som bryter sammen og trafikkulykker, som både har en direkte kostnad og bidrar til at folk ikke kommer på jobb i tide og at produktiviteten i samfunnet synker. I tillegg er det folk som blir hjemme fra jobben fordi myndighetene oppfordrer dem til å ikke bevege seg utendørs.

– Nettoeffekten får oss til å anslå at den samlede britiske produksjonen er rundt 1 milliard pund lavere hver dag, opplyser analytikerne.

Mest sett siste uken