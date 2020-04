Ikke noe raskere festivalsvar fra regjeringen

Kulturministeren erkjenner at det ser mørkt ut for norske festivaler denne sommeren, men har likevel ikke framskyndet en avgjørelse, slik arrangørene ber om.

Norske konsert- og festivalarrangører ber regjeringen legge ned festivalforbud for hele sommeren allerede nå, ikke første uka av mai slik regjeringen har varslet, siden de vanskelig kan se for seg at de skal kunne gjennomføre en normal festivalsommer.

Regjeringen har så langt bestemt at arrangementer er forbudt fram til 15. juni.

Uten at regjeringen har lagt ned forbud, vil arrangører som avlyser sitte igjen med det juridiske og økonomiske ansvaret. Opptil 90 prosent av kostnadene for en festival oppstår de to siste månedene før start, ifølge Aftenposten.

I en epost til avisa skriver kulturminister Abid Q. Raja (V) at han har forståelse for behovet for en rask avklaring, og at han også ser at det ser svært mørkt ut for en norsk festivalsommer.

– Jeg har antydet at det er vanskelig å se for seg at festivalsommeren vil kunne gå som normalt, etter mitt syn, sier Raja.

Verken Raja eller Helse- og omsorgsdepartementet, som gir råd der liv og helse prioriteres først, kan imidlertid svare på hvorfor det ikke kommer en raskere avklaring om festivalsommeren.

