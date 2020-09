Ikke nok influensavaksiner til alle i risikogruppene

Helsemyndighetene er bekymret for dobbeltinfeksjon av både influensa og covid-19 hos personer i sårbare grupper. Foto: Cornelius Poppe / NTB Foto: (NTB scanpix)

Regjeringen vil at flest mulig i risikogruppene skal ta influensavaksine, men det er innkjøpt for få vaksiner til at alle som bør ta den kan få.

Folkehelseinstituttet (FHI) har kjøpt inn 1,2 millioner doser til målgruppene i programmet. Men de som bør ta vaksinen utgjør omkring 1,9 millioner personer, melder NRK. Helsemyndighetene er bekymret for dobbeltinfeksjon av både influensa og covid-19 hos personer i sårbare grupper. Blir det mye av begge deler utover høsten, kan det bli stort press på helsetjenestene. – Derfor har vi kjøpt inn 50 prosent mer influensavaksiner enn vi vanligvis gjør. Og vi har satt ned egenandelen til 50 kroner, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK. Men hvis alle i risikogruppen vil ta vaksinen, så er det ikke nok til alle. – Det var ikke mer å få. Vi hadde kjøpt mer hadde vi fått tak i enda mer. Men vi oppfordrer alle som er i risikogruppene til å ta den, sier statsministeren. De som bør ta vaksinen er helsepersonell og alle som har fylt 65 år. Folk med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar, samt deres pårørende, og personer som er svært overvektige, er også definert som i risikogruppen. I tillegg bør gravide i andre og tredje trimester, samt gravide i første trimester som har kronisk sykdom ta vaksinen. (©NTB)

