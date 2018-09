Imamer advarer mot å nekte håndhilsing

Imamer mener en bør tenke seg om før en nekter, men påpeker at ikke alle arbeidsgivere bør kreve håndhilsing.

Onsdag skrev flere medier om 20 år gamle Jama som fikk en avtalt jobbsamtale avlyst da han sendte arbeidsgiveren en sms for å si ifra om at han ikke kunne håndhilse av religiøse grunner. I sommer ble det også kjent at en muslimsk vikar ved en videregående skole i Oslo ikke fikk fortsette i jobben sin fordi han ikke ville håndhilse på kvinner.

Viktig å skille mellom jobber der håndhilsing trengs

Nå går to av Norges fremste muslimske ledere ut med en oppfordring om å tenke seg nøye om før man nekter håndhilsing, skriver NRK.

– Hvis du kommer i en situasjon som tilsier at du skal håndhilse på det motsatte kjønn, gjør det, sier styreleder i en av Norges største moskeer, Rabita-moskeen, Basim Ghozlan til NRK.

Han påpeker også at han mener det blir feil om alle arbeidsgivere skal kreve håndhilsing, og at det er viktig å skille mellom jobber der håndhilsing er viktig i jobben og ikke.

- Må tenke seg om flere ganger

Hovedimam i Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina, Senaid Kobilica mener en bør vise hensyn til skikker og normer i samfunnet man lever i.

– De må tenke flere ganger før de gjør et slikt type trekk, sier han om det å nekte å håndhilse.

Han viser også til en uttalelse fra Det europeiske fatwarådet om håndhilsing.

– Spesielt når man har en uttalelse fra fatwarådet som sier at det finnes en åpning i islam som tillater dem å gjøre noe de ikke ville gjort i muslimske kontekster, sier Kobilica til NRK.

«(...) i henhold til europeiske normer er håndhilsing ansett som naturlig allmennmoral og er indikasjon på respekt. Hvis dette ikke blir respektert og tatt hensyn til kan det forårsake vanskeligheter. Å avstå fra det kan skape misforståelse av at man er arrogant. For å unngå uhøflige og ubehagelige situasjoner, ta vare på skikken. Det er tillatt så lenge det er behov for det, for å unngå misforståelse.», heter det i uttalelsen ifølge NRK.

