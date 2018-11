Ina Wroldsen vant P3-prisen

Ina Wroldsen vatn P3-prisen under lørdagens P3 Gull. Hun var også nominert for årets låt, men den prisen gikk til Sigrid for «Strangers».

«Ina Wroldsen er en artist og låtskriver i et verdensformat», skriver juryen i begrunnelsen for utdelingen av årets P3-pris.

«Etter å slått gjennom som låtskriver for noen av verdens største stjerner, vokste også artistkarrieren med en rekke globale hits som både gjestevokalist og soloartist. Med sin unike stemme, meloditeft og personlige penn, treffer hun sitt publikum med en kraft, ærlighet og råskap som man sjelden ser i popindustrien», heter det videre i begrunnelsen.

Wroldsen beskrives som et forbilde for unge artister og en artist som i en alder av 34 år allerede har «satt dype spor i popmusikkens historie».

De andre juryprisene lørdag gikk til Cezinando, som ble årets liveartist, og Boy Pablo, som vant kategorien årets nykommer. Årets låt ble altså «Strangers», med Sigrid, en pris som er stemt fram via radiokanalens nettside.

Sigrid var også en av artistene som opptrådte på lørdagens arrangement. De andre liveartistene var Emir, Unge Ferrari, Girl In Red, Dagny og Astrid S.

