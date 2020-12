Indre Østfold ønsker strengere nyttårstiltak

Indre Østfold kommune vil ha strengere nasjonale koronatiltak før nyttårsfeiringen ettersom de mener folk tolker de eksisterende reglene feil.

Kommunaldirektør Kenneth Johannessen frykter at folk mistolker anbefalingen om maksimalt ti gjester to ganger i julen, skriver VG.

– Vi har møtt på innbyggere, særlig i ungdomsmiljøene, som tolker det som at en venneflokk på ti personer kan ha ti fester på forskjellige steder i løpet av julen. At det er verten som kan ha to fester med ti deltakere og selv delta på åtte andre fester med tilsvarende antall, sier Johannessen.

Kommunen vil selv anbefale en mer restriktiv praksis enn nasjonale anbefalinger tilsier dersom det ikke kommer nye nasjonale føringer før nyttårsaften.

