Inga Marte Thorkildsen om varslersak: - Samarbeidet har vært svært krevende

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo slår tilbake mot kritikken i varslersaken mot henne.

Tirsdag ble det kjent at ledere i Utdanningsetaten hevder at skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) oppfører seg trakasserende og utilbørlig overfor ansatte i Oslo-skolens administrasjon.

Kritikken kom fram i et varsel flere i ledergruppen nylig sendte inn gjennom Oslo kommunes sentrale varslerordning.

Nå kommenterer Thorkildsen selv varselet for første gang.

- Jeg synes det er trist at vi har kommet i en slik situasjon og av hensyn til videre saksgang har jeg dessverre ikke anledning til å kommentere forholdene i detalj, sier Thorkildsen til Nettavisen.

- Vært et vanskelig samarbeidsforhold



Hun beskriver samarbeidet med Utdanningsetaten som vanskelig.

- På generelt grunnlag kan jeg si at det over tid har vært et vanskelig samarbeidsforhold med Utdanningsetaten. Slik har det vært over flere år, også under tidligere politiske ledelse. Kommunikasjonen har til tider vært svært krevende, sier Thorkildsen, og legger til:

- Jeg har savnet åpenhet, og imøtekommenhet om nye faglige innspill og politiske føringer. Det kan alltid være faglige uenigheter, men det må aldri være tvil om hvem som sitter med ansvaret for å følge opp politiske prioriteringer, sier hun.

Thorkildsen sier hun rett og slett har savnet en samarbeidsvilje.

- Når politiske føringer er gitt og beslutninger er tatt, har jeg savnet samarbeidsvilje og lagarbeid for å få dette gjennomført etter intensjonen. Dessverre har vi opplevd for mange eksempler på det motsatte og det er problematisk for videre utvikling for Oslo-skolen, sier hun.

- Avgjørende med åpenhet



«Arbeidsmiljøet til ledergruppen i Utdanningsetaten er uholdbart og går utover arbeidsglede, helse og daglig trivsel.», står det i varselet.

Thorkildsen sier hun er opptatt av at varslene som nå har kommet inn, behandles etter regelverket.

- I rollen som skolebyråd mener jeg det er helt avgjørende å invitere til åpenhet, innspill, involvering og debatt om Osloskolen, og jeg er opptatt av at vi har et bredest mulig kunnskapsgrunnlag og hører mange ulike stemmer før vi tar beslutninger om videreutviklingen av skolene våre. Nye perspektiver bør møtes med åpenhet og imøtekommenhet, men selvfølgelig også et kritisk blikk, sier hun.

Astrid Søgnen er direktør i Utdanningsetaten.

