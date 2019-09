Ingen angrerett ved valget – forhåndsstemmen er endelig

Dersom du mener deg utsatt for fake news og vil trekke tilbake forhåndsstemmen, har du ingen sjans. Stemmen er bindende. Men det finnes en klagemulighet.

Etter NRKs «fake news»-stunt i Lillestrøm har kritikere påpekt at folk kan ha forhåndsstemt og valgt parti på bakgrunn av falsk informasjon.

Så langt er det ingen indikasjoner på at dette har skjedd, men i et tenkt tilfelle ville det ikke ha vært mulig å gjøre om på forhåndsstemmen.

– Nei, man kan ikke trekke en forhåndsstemme. Den er endelig, fastslår avdelingsdirektør Siri Dolven i Kommunaldepartementet.

– Svært arbeidskrevende

Fram til 1995 var det faktisk mulig å få annullert forhåndsstemmen og stemme på nytt, men ved valget i 1997 var det slutt på den ordningen.

– Det var svært arbeidskrevende for kommunene å håndtere, samtidig som det var veldig få som benyttet seg av det. Derfor ble muligheten fjernet. Det gjorde også at man kunne telle og godkjenne forhåndsstemmene på et tidligere tidspunkt og slippe å vente til etter valglokalene var stengt på valgdagen, sier Dolven til NTB.

Men, det finnes riktignok en liten mulighet.

– Velgere som mener det har skjedd feil i forberedelse og gjennomføring av valget, kan klage på det til Kommunaldepartementet fram til sju dager etter valget, sier Dolven.

Gjennomgang av lovverket

Avdelingsdirektøren vil ikke si noe om hvordan en klage relatert til falske nyheter ville blitt vurdert. Men i ytterste konsekvens kan feil i valggjennomføringen føre til at alle i den aktuelle kommunen må stemme på nytt.

– Hvis det har oppstått en feil som ikke lar seg rette, som har hatt innvirkning på fordeling av mandatene, kan det gi grunnlag for gjenvalg, forklarer hun.

Departementet har allerede jobbet mye med hvordan man håndterer falske nyheter, og det er ikke utelukket at valgreglementet kan bli endret for å ta hensyn til disse utfordringene.

– Vi ser på hva vi kan gjøre for å hindre at slikt skal skje. I tillegg har vi et lovutvalg som skal gi forslag til en ny valglov, som skal gjelde fra 2025. Det kan hende de kommer med forslag som vi skal følge opp, sier Dolven.

