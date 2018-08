Ingen fra Cappelens hjemkommune med i juryen

Verken Eirik Jensens forsvarere eller Spesialenheten ville ha noen fra Bærum kommune med i juryen som skal avgjøre ankesaken mot den tidligere politimannen.

Lagmannsretten hadde trukket et utvalg på 15 personer som kandidater til å sitte i juryen som skal avgjøre om Eirik Jensen er skyldig etter tiltalen om korrupsjon og medvirkning til hasjinnførsel.

Blant de 15 var to menn fra Bærum, hjemkommunen hvor Gjermund Cappelen i over 20 år styrte sin omfattende import av hasj til Norge. Verken Jensens forsvarere eller Spesialenhetens aktorer ville ha med de to i utvalget.

På befalsskole med Jensen

Begge mennene er i 60-årene. Den ene er oppført som rådgiver innen sikkerhet og beredskap og gikk på befalsskolen med Eirik Jensen på 1970-tallet. I en rettslig prosess i forberedelsene før sommeren ble det vurdert om mannen var inhabil som jurymedlem, men lagmannsretten konkluderte med at den tidligere forbindelsen ikke var til hinder for å sitte i lagretten.

Den andre bærumsmannen som heller ikke ble tatt inn juryen, var titulert som konsulent på listen over yrke.

– Jeg kommenterer aldri grunnene til at vi velger å skyte ut enkelte jurykandidater, sier Jensens forsvarer John Christian Elden i en kort pause i retten.

Fem måneder

Den siste av de 15 som ble «skutt ut» av juryen av Jensens forsvarere, var en 31 år gammel pilot fra Oslo.

Den fem måneder lange rettssaken settes med en jury sammensatt av 12 personer, seks kvinner og seks menn. To av dem er valgt for å være i reserve dersom noen skulle bli syke eller av andre grunner må fratre som lagrettemedlemmer underveis. Når rettsforhandlingene er ferdige en gang på nyåret vil to av de tolv bli takket av, og de ti gjenværende skal avgjøre om Eirik Jensen er skyldig etter tiltalen.

Etter en kort pause valgte juryen selv å velge en 52 år gammel mannlig bussjåfør fra Oslo som lagrettens ordfører. Med dette valget er han også sikker på å bli blant dem som først er med på å avgjøre skyldspørsmålet og senere bli en av de fire som sammen med fagdommerne skal avgjøre en eventuell straff mot Jensen.

Krevende sak

Lagdommer Kristel Heyerdahl skal lede den fem måneder lange rettssaken. Hun hadde en kort formaning til de valgte jurymedlemmene. Den lange tiden og den voldsomme mediepresset i saken stiller særlige utfordringer for dem skal avgjøre skyldspørsmålet for Jensen, noe hun påpekte

– Saken har fått en slik oppmerksomhet at det i praksis ikke er mulig ikke å ha hørt om den på forhånd. Ingen kommer forutsetningsløse til denne saken. Det er det ikke noe å gjøre med. men derfor er det viktig at dere setter tidligere informasjon og vurderinger til side. Det er bare det som kommer fram i retten, som er viktig for deres bevisvurdering, sa Heyerdahl

(©NTB)

Mest sett siste uken