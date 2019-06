Ingen funn etter Trine Frantzen på gravplassen - søk avsluttet

Politiet avsluttet tirsdag kveld letingen etter Trine Frantzen på Øvsttun gravplass i Bergen uten å ha gjort noen funn.

I løpet av de dagene har politiet i byen gjennomsøkt i alt åtte graver på gravplassen. I tillegg kommer fem graver som ble undersøkt i mai.

Det er ikke funnet levninger eller annet som har brakt politiet nærmere en løsning på saken. Politiet avslutter nå undersøkelsene på Øvsttun gravplass, opplyste politiinspektør Tore Salvesen i Vest politidistrikt mandag kveld.

Sporene krimteknikerne har sett etter, er for eksempel levninger og rester av klær.

– Vi har gått så nøye til verks, at vi kan si at det er ikke levninger etter Trine Frantzen her, sier Salvesen til Bergens Tidende.

Politiet vil nå vurdere hvilke nye etterforskningsskritt de kan gjøre.

Trine Frantzen (31) forsvant fra sitt hjem i Os i Hordaland i mai 2004, men politiet har ikke klart å finne ut hva som har skjedd med henne.

Øvsttun gravplass ligger like i nærheten av stedet der Frantzen sist ble sett. En teori er at kvinnen, som tilhørte et rusmiljø, ble drept med en overdose narkotika og deretter gravd ned.

