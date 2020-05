Ingen koronasmittede på sykehjem i Bergen

Det er per tirsdag ingen koronasmittede beboere på sykehjem i Bergen etter at den siste smittede ble erklært frisk.

– Det er gledelig at så mange beboere har blitt friske den siste tiden, og at vi har klart å unngå nye smittetilfeller. Nå er det lite smittespredning i samfunnet, og da blir det også lite smittespredning på sykehjemmene, sier etatsdirektør i Etat for sykehjem, Anita Wøbbekind Johansen.

46 beboere på sykehjem i Bergen har testet positivt på covid-19. 17 av beboerne har blitt friske, og 29 er døde, ifølge kommunens oversikt.

