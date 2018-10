Natt til søndag ble fem bomstasjoner på Nord-Jæren utsatt for hærverk. Natt til mandag, da bompengeinnkrevingen startet, ble det ikke meldt om skader.

Bomstasjonene ble satt i drift ved midnatt natt til 1. oktober, mens rushtidsavgiften trådte i kraft klokka 7 mandag morgen.

– Vi har ikke fått noen meldinger i natt, og vi har jo hatt litt ekstra fokus. Og så får vi håpe de får stå i fred, sier operasjonsleder Helene Strand i Sørvest politidistrikt til NTB.

Det ble satt inn ekstra vakthold etter at fem av de 38 nye bomstasjonene ble utsatt for hærverk natt til søndag. Hærverket skjedde på bomstasjonene ved Gamle Ålgårdsvei, Solasplitten ved avkjøringen til Forus Vest, Heigreveien og mot to stasjoner på Nedre Stokka, skriver Stavanger Aftenblad.

