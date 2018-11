Politiet er ute med store styrker etter en melding om at det har blitt avfyrt skudd utendørs på Bogerud i Oslo etter det som kan ha vært en krangel.

Politiet har rykket ut til stedet, som ligger i nærheten av Martin Linges vei, men foreløpig er ingen pågrepet. Det er heller ikke funnet noen skadde.

– Vi fikk melding klokka 19 fra flere vitner på stedet som sa at det var avfyrt skudd, og at det var en bil som hadde kjørt fra stedet. De fortalte også at det var noe krangling i forkant, og at flere personer skal ha løpt fra stedet etter skuddene, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet er i området og søker med store styrker etter både bilen og de som skal ha løpt fra stedet.

– Bilen skal være en grønn eller grå sedan, opplyser operasjonslederen.

Vitnene som observerte hendelsen, skal ikke ha vært innblandet.

– Foreløpig er ingen pågrepet. Vitner blir avhørt på stedet og vi foretar en rundspørring, melder politiet på Twitter en time senere.

