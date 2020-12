Ingen pågrepet så langt etter knivstikkingen i Oslo

Politiet sier de har god fremgang i etterforskningen etter at en mann ble knivstukket på åpen gate i Oslo tirsdag, men foreløpig er ingen pågrepet i saken.

Politiet opplyser til NTB at de onsdag formiddag ikke har ny informasjon om mannens tilstand, utover at han fremdeles er på sykehus. Status tirsdag kveld var at han var operert og lagt i respirator.

– Vi har ikke fått noe oppdatert informasjon fra sykehuset når det gjelder fornærmede foreløpig. Men hadde det oppstått kritiske omstendigheter hadde vi nok blitt varslet om det, sier fungerende seksjonsleder Knut Jensen ved drapsseksjonen i Oslo-politiet.

Saken etterforskes fremdeles som drapsforsøk, sier Jensen, og legger til at etterforskningen pågår med uforminsket styrke.

– Det er jobbet en del gjennom natten, og vi føler at vi har en god fremdrift i etterforskningen.

Så langt har politiet ikke pågrepet noen i saken.

– Vi kjenner ikke foranledningen til saken, for det er det for tidlig i etterforskningen. Det er ingenting som tyder på at dette på noe som helst vis var et tilfeldig angrep, men relasjonen mellom de involverte personene er noe av det som etterforskningen forsøker å avdekke.

Jensen sier alt i etterforskningen så langt tilsier at det dreier seg om én gjerningsperson.

(©NTB)

Reklame 10 kupp du gjør hos Christiania Glasmagasin