Ingen planer om endringer i tiltakene før midten av mars

Helseminister Bent Høie (H) sier onsdag at det ikke er planlagt verken innstramminger eller lettelser i smitteverntiltakene de neste ukene.

Dermed signaliserer Høie at regjeringen vil holde seg til planen. Onsdag ble det kjent at reproduksjonstallet (R-tallet) i februar ligger på 1,0, altså at hver koronasmittede person i gjennomsnitt smitter én annen.

