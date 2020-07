Ingen registrerte smittetilfeller blant personer over 90 år den siste måneden

Siden 24. juni har ingen personer over 90 år i Norge blitt registrert smittet av koronaviruset. Gjennom pandemien har 125 personer i aldersgruppen vært smittet.

Overlege Tone Bruun ved Folkehelseinstituttet sier til VG at hun tror at bedre rutiner på mange sykehjem kan være en medvirkende faktor til at ingen over 90 år har vært registrert smittet av koronaviruset den siste måneden.

Dessuten har færre i samfunnet vært koronasmittet den siste tiden, og risikoen for å få smitte inn på sykehjem via besøkende eller ansatte har dermed vært lavere.

– Det er også styrket overvåking, testing, smitteoppsporing, isolering og karantenering, slik at man får stoppet smittespredning i tide. Bedre rutiner på mange sykehjem kan nok være en medvirkende faktor, sier Bruun.

(©NTB)