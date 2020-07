Ingen skadd etter kanovelt i Glomma

Tre personer havnet i vannet etter at to kanoer veltet i Glomma ved Fossum bru i Askim. Alle er gjort rede for, melder brannvesenet.

Brannvesenets leder Geert Olsen opplyser ved 13.30-tiden at det dreier seg om to kanoer som er kantret. – Tre personer havnet i vannet og alle er gjort rede for, sier han til Smaalenenes Avis. Politiet fikk meldingen klokka 12.52, og alle nødetater har rykket til stedet. (©NTB)

