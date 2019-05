Ingen streik i staten – enighet i meklingen

Det blir ingen streik i staten etter at partene kom til enighet hos Riksmekleren. Enigheten kommer nesten 14 timer etter den opprinnelige fristen.

Hvis det hadde blitt streik, ville rundt 3.700 statsansatte ha gått ut i streik.

Ifølge LO Stat innebærer enigheten et høyt generelt tillegg med likelønnsprofil, en trygg og god avtalefestet pensjon (AFP) også for medlemmer født etter 1962 og bedre uttelling for variable tillegg i opptjening av pensjon.

– Jeg er tilfreds med at vi kom i mål med et resultat uten å sende medlemmene våre ut i streik. Dette har vært en helt spesiell forhandling og mekling, der vi brukte altfor lang tid på å komme i posisjon for reelle forhandlinger om kjernespørsmålene, noe staten må ta mye av ansvaret for, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Fagorganisasjonene Unio og Akademikerne ble torsdag kveld enige med arbeidsgiversiden KS under meklingen i kommuneoppgjøret. Dermed ble lærerstreiken avverget.

140 ansatte i Oslo rådhus, flesteparten i byrådsavdelingen, er ute i streik etter at Akademikerne brøt meklingen i lønnsoppgjøret i Oslo kommune.