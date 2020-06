Ingen tropenatt natt til søndag

Heller ikke natt til søndag ble det noen tropenatt i Norge. Det så lenge lovende ut, men så kom det flere skyer enn ventet over sørlige deler av Vestlandet.

Dermed må vi fortsatt vente på tropenatten – som i Norge er definert som en natt der temperaturen aldri faller under 20 grader.

Også på Sørlandet kom det skyer på lørdagskvelden, noe som førte til solide regnskyll over flere timer.

I løpet av de to-tre timene mellom sju og ti på kvelden falt det 35,4 millimeter nedbør ved den offisielle nedbørstasjonen Senumstad i Birkenes i Agder. Det utgjør 41,6 prosent av månedsnormalen der, som er 85 millimeter., skriver nettstedet Vær og Vind.

Meteorologisk institutt forventer at det kan settes ny varmerekord i Sør-Norge mandag eller tirsdag. Da er det meldt såpass varme temperaturer at meteorologene tror at vi kan få over 30 grader for første gang i år.

