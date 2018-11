Det blir ingen vanlig skoledag på Vinstra videregående skule torsdag etter at en 16 år gammel jente fra bygda ble knivdrept onsdag ettermiddag.

En 16 år gammel gutt er pågrepet og siktet for drapet. Begge de involverte er fra Vinstra, og ingen av dem er kjent av politiet fra før.

Politiet fikk melding om knivstikkingen i boligfeltet i Sorperoa på Vinstra like før klokken 16 onsdag ettermiddag.

Les også: Knivdrap Vinstra: Forsvareren har ikke snakket med siktede ennå

Onsdag kveld var rundt 300 ungdommer samlet på skolen. Lærere og kommunens kriseteam var til stede da elevene var samlet i skolens kantine for å høre på en orientering fra politiet.

- Vi møtes for å være sammen fra morgenen av og for å snakke sammen. Vi skal ta vare på hverandre. Det er det som er viktig for både ungdom og voksne her nå, sa rektor Leif Solheim til GD onsdag kveld.

– Det blir ingen vanlig skoledag, men vi mener det er viktig at alle kommer og samles i klassene sammen med sin lærer. Da kan de bearbeide tankene, sier Solheim til NRK.

REKTOR: – Det blir ingen vanlig skoledag, men vi mener det er viktig at alle kommer og samles i klassene sammen med sin lærer. Da kan de bearbeide tankene, sier rektor Leif Solheim.

Nabo forsøkte å gripe inn

En nabo forteller til TV 2 at en mannlig nabo i 50-årene forsøkte å gripe inn, men han ble stukket i beinet og ligger nå på sykehus.

– Jeg trodde først det var to barn som lekeslåss, men så skjønte vi hva som skjedde, forteller naboen.

Ordfører Rune Støstad i Nord-Fron kaller saken både tragisk og vanskelig. Overfor Gudbrandsdølen Dagningen oppfordret han onsdag kveld folk i den lille bygda med sine rundt 2.500 innbyggere om ikke å spre rykter og spekulasjoner på sosiale medier om hvem som er involvert og hva som kan være bakgrunnen for hendelsen.

– Alle kjenner alle her, og min oppfordring er at vi nå tar vare på hverandre, for det kommer til å bli en vanskelig tid fremover, sier ordføreren til NRK.

Politiet har bedt om teknisk bistand fra Kripos i etterforskningen og barnevernet er rutinemessig koblet inn i saken.

Utendørs

Det er uklart hva som har skjedd og hvilken relasjon det er mellom de involverte. Siktede ble pågrepet utendørs, sa politiadvokat Trine Hanssen i Innlandet politidistrikt til NTB onsdag kveld.

– Politiet kan bekrefte at den omkomne er en jente på 16 år. En gutt på 16 år er siktet for drapet. Begge er hjemmehørende på Vinstra. Politiet kan på det nåværende tidspunkt ikke gå ut med relasjonen mellom de to. Den skadde personen er en voksen mann, sa politiadvokaten.

Den pågrepne har fått oppnevnt advokat Lorentz Stavrum som sin forsvarer.

– Jeg har ikke snakket med vedkommende ennå. Jeg har vært i kontakt med politiet og forstår at det foreløpig er såpass hektisk at jeg må avvente til det er naturlig at jeg får slippe til, sa Stavrum til NTB onsdag kveld.

Det var et vitne som meldte fra om knivstikkingen. Politiet har sikret seg kniven de mener er drapsvåpenet.

(©NTB)

Mest sett siste uken