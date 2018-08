Hele Norges matmor har gått bort.

Ingrid Espelid Hovig er død, bekrefter Gyldendal Forlag overfor NRK. Hun ble 94 år gammel.

Hovig ble landskjent som programleder for Fjernsynskjøkkenet. Her lærte hun hele Norge om matlaging gjennom 30 år. Hun lærte også det norske folk setningen «No har me juksa litt», som ofte ble tatt i bruk på kjøkkenet. Spesielt godt ble uttrykket tatt i mot av humortrioen KLM.

- Du må alltid jukse. Men det var Trond Kirkevaag som startet med disse parodiene. Han tøyset med at han skulle lage en ost som skulle lagres i seks år for å modnes, sa Espelid da regjeringen holdt festlunsj for henne i anledning 90-årsdagen i 2014.

OSLO november 1974. Ingrid Espelid Hovig ble kjent i fjernsynskjøkkenet i NRK. Bildet er fra 1974. Foto: Jan Dahl / NTB scanpix

Over 50 kokebøker



Hovig har gitt ut over 50 kokebøker, og hun har vunnet en rekke priser og utmerkelser for sitt arbeid med mat og ernæring. Hun ble kronet til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1994.

Også som pensjonist laget hun programmer og var ambassadør for Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet.

– Ingrid Espelid Hovig har vært en inspirator for veldig mange. Gjennom tiår i Fjernsynskjøkkenet lærte hun det norske folk å lage god og sunn mat. Hun har gitt oss kunnskap om sammenhengen mellom et sunt kosthold og god helse, men det viktigste er at hun har vist oss gleden ved å lage mat. At det å lage sunn og god mat er noe alle kan klare, sa helseminister Bent Høie (H) under Hovigs 90-årsdag.

Ingrid Espelid Hovig fotografert på Oslo bokfestival i 2014. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Mistet mannen

Ingrid Espelid Hovig ble født 3. juni 1924 ved Askøy utenfor Bergen. Hun gikk ut fra Statens lærerinneskole i husstell på Stabekk i 1950. I 1964 ble hun programsekretær for kosthold, ernæring og forbrukerstoff i NRK.

Hun reiste også rundt og fikk husmødre i bygd og by til å vise på skjermen hvordan de laget tradisjonsrik, norsk hverdags- og festmat, og på samme måte reiste hun rundt i verden og presenterte mat fra ulike kulturer.

Hovig var gift med arkitekten Jan Inge Hovig, som døde i 1977, bare ni dager etter at de to giftet seg.

De siste årene bodde hun på sykehjem i Oslo og til 90-årsdagen i 2014 sto Arne Hjeltnes bak boka «90 retter til Ingrid Espelid Hovig», hvor norske mesterkokker hedret henne med egne oppskrifter.

