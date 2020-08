Ingvild Kjerkol valgt til ny leder av Trøndelag Ap

Ingvild Kjerkol ble lørdag ettermiddag valgt som ny leder i Trøndelag Arbeiderparti etter en opphetet debatt og prosess.

Kjerkol, som er Aps helsepolitiske talsperson på riksnivå, vant med 156 stemmer mot den innstilte motkandidaten, Marit Bjerkås' 75, med to blanke stemmer.

Ordstyreren ved årsmøtet var klar på at det var avgitt to stemmer mer enn antall stemmeberettigede, men ba likevel årsmøtet godkjenne valget av Kjerkol ettersom marginen var såpass stor. Det gjorde årsmøtet ved akklamasjon.

Marit Bjerkås ble istedenfor valgt som kvinnepolitisk ansvarlig.

Valgkampen i Trøndelag Ap har vært svært opphetet og offentlig. I utgangspunktet ble Trond Giske innstilt av valgkomiteen som leder, men den valgte å trekke denne innstillingen etter at Trøndelag AUF trakk sin støtte til Giske som lederkandidat torsdag. Det skjedde på bakgrunn av et nytt varsel mot Trond Giske.

Fredag ble det lagt fram en ny innstilling med Bjerkås som innstilt leder. Imidlertid meldte flere medier fredag at valgkomiteens leder Arild Grande hadde advart komiteen om at han hadde fått informasjon om at det ville kunne komme et varsel mot Kjerkhol, dersom hun ble leder. Grande kunne heller ikke stille seg bak en enstemmig innstilling på Kjerkhol, og truet med å trekke seg som valgkomiteens leder dersom dette ble tilfelle.

Dermed ble Bjerkås innstilt, men tre lokallag i fylket valgte å foreslå et benkeforslag med Kjerkhol som motkandidat på årsmøtet lørdag.