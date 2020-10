Innbrudd i galleri i Oslo

To personer har tatt med seg et bilde etter at de brøt seg inn i et galleri i Trondheimsveien i Oslo fredag morgen.

– Melding om at to personer slo seg inn i et galleri med øks og slegge, skriver politiet i Oslo på Twitter. Gjerningspersonene forlot på hver sin scooter, og fikk med seg et bilde fra galleriet. – En kledd i gul jakke, den andre i en mørk jakke, mulig rød, og svart hjelm med hvit stripe, skriver politiet. De fikk melding om hendelsen klokken 05.55. – Vi jobber med vitneavhør og søk etter gjerningsmenn. Kriminalteknikere vil ankomme åstedet om kort tid, og overta den tekniske etterforskningen. (©NTB)