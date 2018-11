Innbrudd og tyveri i bank i Bø – en person pågrepet

En person er pågrepet etter et innbrudd og tyveri hos Sparebank 1 i Bø i Telemark.

Politiet fikk melding om grovt tyveri hos Sparebanken i Bø rett over klokken 4.30 natt til tirsdag. Like etter klokken 7 bekreftet politiet til Varden at en person er pågrepet. Han ble stanset i en bil, og det er funnet gjenstander fra banken i bilen.

Operasjonsleder i Sørøst politidistrikt Marianne Mørch vil ikke si noe om hva slags gjenstander som ble funnet, men ifølge Varden var det kontanter blant gjenstandene som ble stjålet.

Mørch opplyser at alarmen gikk i bygget, og at politiet og vaktselskapet ble varslet.

(©NTB)

Mest sett siste uken