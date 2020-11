Innføring av tidlig ultralyd og NIPT forsinket med ett år – Frp raser

Tidlig ultralyd og NIPT-test kan først tilbys alle norske gravide om ett drøyt år, viser en utredning fra Helsedirektoratet. Bevisst trenering, raser Frp.

Arbeidsgruppen som står bak utredningen, mener nyordningen bør innføres gradvis og vil starte med kvinner over 35 år i løpet av neste år.

– Vi er opptatt av at tilbudet skal gi en reell kvalitetsforbedring i svangerskapsomsorgen. Det tar tid å bygge opp et slikt tilbud, sier avdelingsdirektør Torunn Janbu i avdeling for spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet, som onsdag la fram utredningen på et webinar.

Tidlig ultralyd i første trimester kan sammen med en NIPT-test indikere om fosteret har Downs syndrom eller de dødelige tilstandene trisomi 13 og 18. NIPT er en analyse av fosterets arvestoff i en blodprøve fra den gravide.

I dag får alle gravide et tilbud om ultralyd i andre trimester.

Beskylder Høie for trenering

Stortinget vedtok tidligere i år at tilbudet skulle være på plass fra januar 2021. Men det er det ikke mulig å gjennomføre, mener arbeidsgruppen, som peker på at tilbudet krever betydelige forberedelser og ressurser for spesialisthelsetjenesten og svangerskapsomsorgen.

Men det overbeviser ikke Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen, som hevder at helseminister Bent Høie (H) driver med «bevisst trenering» av Stortingets bioteknologforlik.

– Først nekter han private aktører å tilby NIPT, så struper han bevilgningen til tidlig ultralyd i statsbudsjettet, hevder hun.

Den nye fosterdiagnostikken vil anslagsvis koste 250 millioner kroner i utstyr og personell, ifølge arbeidsgruppen. Frp vil nå kjempe for at beløpet legges inn i statsbudsjettet for neste år, sier Bruun-Gundersen.

– Nå blir det budsjettkamp, slår hun fast.

Krever godkjenning

Frp mener at regjeringen i større grad må åpne opp for at private aktører kan tilby tidlig ultralyd og NIPT til gravide.

– Private gynekologer har jo tilbudt tidlig ultralyd til norske kvinner i årevis. Fremskrittspartiet har inn i budsjettforhandlingene bedt om fritt ultralydvalg, så gravide kvinner kan velge private aktører fram til det offentlige har fått sitt tilbud på plass, sier Bruun-Gundersen.

Hun er også svært kritisk til at Helsedirektoratet har brukt et halvt år på å lage et godkjenningssystem for private aktører som vil tilby NIPT.

– Nå er tålmodigheten slutt. Fremskrittspartiet forventer at Høie godkjenner disse søknadene i løpet av uka, sier Bruun-Gundersen.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Vikinglotto