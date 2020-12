Innsatsleder i Gjerdrum: – Jo mer tid som går, jo dårligere blir oddsen

Politiet har fortsatt håp om å finne folk i live etter skredet på Ask i Gjerdrum, men sier i morgentimene torsdag at oddsen blir dårligere jo mer tid som går.

Ti personer er fortsatt ikke gjort rede for i 7-tiden torsdag morgen, over ett døgn etter at det voldsomme skredet startet. Det har vært gjennomført søk gjennom hele natten, og leteaksjonen trappes opp i takt med at lyset kommer torsdag.

– Vårt håp er fortsatt å finne folk i live. Tiden har vært viktig underveis i hele redningsaksjonen, jo mer tid som går jo dårligere blir oddsene, men enn så lenge har vi fortsatt håp, sier innsatsleder Dag Andre Sylju til TV 2.

Han sier det blir en løpende vurdering gjennom dagen om arbeidet skal fortsette som en redningsaksjon, eller endres til et søk etter omkomne.

