Innsatsleder: – Vi leter primært i bygningsmasse der det er håp om å finne overlevende

Brannvesenet leter fortsatt etter mulige overlevende i rasområdet i Gjerdrum, opplyser brannvesenet.

– Dette er fortsatt en redningsaksjon. Det er viktig å understreke, sier innsatsleder Kenneth Wangen i brannvesenet på en presseorientering søndag morgen.

Brannvesenet søkte gjennom hele natten, og har utvidet søket.

– Vi leter primært i bygningsmasse der det er håp om å finne overlevende, sier Wangen.

Han sier at kalde temperaturer gjør forholdene tørrere, noe som fører til at området blir noe sikrere. Han understreker at det fortsatt er en risikofylt operasjon.

Brannvesenet har brukt hund i søkene i rasområdet gjennom hele natten. De bruker informasjon fra politiet til å sette hunder i arbeid der det er håp om å finne overlevende.

– Vi utvider nå to sektorer og kommer til å utvide den ene lenger nord på et annet interessant område, sier Wangen.

Det er fem grupper som jobber i rasområdet, opplyser innsatslederen.

Klokken 5.56 søndag morgen ble en ny person funnet omkommet i skredet. Dermed er i alt fem av de ti som ikke var gjort rede for etter skredet onsdag, funnet omkommet.

