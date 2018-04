Feil på signalanlegget gjorde at togene ikke får grønt lys.

DRAMMEN (DT.no): Det er innstillinger og forsinkelser i togtrafikken melder Bane Nor. Årsaken er en feil med lydanlegget på Skøyen stasjon, som hindret grønt lys.

Klokken 12.06 melder Bane Nor at feilen er rettet, men at reisende fortsatt må regne med forsinkelser:

- Trafikken går som normalt igjen ved Skøyen etter tidligere feil som hindret oss i å gi grønt lys. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skriver Bane Nor på sine nettsider.

Problemer med å gi togene grønt lys førte til at færre spor kunne brukes på Skøyen stasjon.

Berørte toglinjer er: F1x, F2, L1, L12, L13, L14, L2, L21, L22, R10 og R11.

