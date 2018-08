Innvandringskritiske nettsteder kritiske til Sandberg etter Iran-kontakt

Innvandringskritiske nettsteder som Human Right Service og Document er forferdet over Per Sandbergs feiring av den iranske nasjonaldagen.

Fiskeriministeren og nestlederen i Fremskrittspartiet har vært regnet som en favoritt blant innvandringskritiske og islamfiendtlige røster i Norge, skriver Klassekampen fredag. Etter avsløringene om at Sandberg ikke bare uten å melde fra, tok med jobbtelefonen på ferie til Iran og også har deltatt på landets feiring av nasjonaldagen, har derimot begeistringen kjølnet betraktelig.

Hege Storhaug i Human Rights Service mener det er en skandale at Sandberg deltok på feiringen av nasjonaldagen som markerer innførselen av en islamsk republikk i Iran i 1979.

– Det han har gjort er å legitimere de diktatoriske kreftene i Iran. Det kommer han ikke unna, sier Storhaug.

Redaktør Hans Rustad for innvandringskritiske nettstedet Document.no mener Sandbergs oppførsel viser at prinsipper betyr lite.

– Dette gjelder både prinsippet om at asylanter ikke skal reise tilbake og Frps holdning til et regime som Irans. Alle varsellamper burde lyst, men gjorde det ikke. Sandberg ser ut til å ha mistet hodet, sier Rustad til avisen.

Også flere av Sandbergs partikolleger mener han gikk over streken da han deltok på feiringen av nasjonaldagen.

– Jeg synes ikke noen skal markere innføringen av et islamistisk undertrykkende regime, sier stortingsrepresentant og partikollega Christian Tybring-Gjedde.

