Intens grilling av Cappelen i retten

Gjermund Cappelens mange ulike forklaringer til politiet er et sentralt tema for Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden.

I Borgarting lagmannsrett onsdag fortsatte Elden grillingen av Cappelen for å knuse troverdigheten til hovedvitnet til Spesialenheten for politisaker.

Elden forsøkte blant annet å vise hvordan Cappelen har konstruert tidfestingen av hasjinnførsler ut fra de opplysningene han er blitt forelagt av politiet.

Tiltalen mot den såkalte hasjbaronen og ekspolitimannen Eirik Jensen omfatter i alt 49 innførsler av hasj mellom 2004 og 2013.

Fikk SMS-liste

I retten spurte Elden Cappelen om han i avhør med politiet forklarte seg om hasjinnførsler før han fikk utlevert en liste over SMS-er mellom ham selv og Eirik Jensen.

– Ja, svarte Cappelen.

Dermed leste Elden opp fra et avhørsnotat at Cappelen fikk utskrift av SMS-ene før han forklarte seg om hasjinnførslene.

I avhør har Cappelen også slått fast at det kom en innførsel den 29. september 2012. Den dagen fikk han flere «stille og sol»-meldinger fra Jensen.

Men denne innførselen er ikke tatt med i tiltalen, påpekte Elden.

– Da er det mulig jeg har vært litt bastant. Jeg så det ikke i kontekst, sammen med kontakten med mine andre medarbeidere, innrømmet Cappelen.

– Få vekk byrde

I et avhør med Spesialenheten 18. mars 2014 fikk Cappelen spørsmål om hvorfor han valgte å legge kortene på bordet om samarbeidet med Eirik Jensen.

– Jeg ville få en byrde av skuldrene. Få gjort opp for meg, sa han til lagmannsretten.

Dermed viste Elden til hvordan Cappelen bare få dager tidligere hadde løyet i avhør med Asker og Bærum politikammer.

Elden trakk også fram at Cappelen i avhør har flyttet tidspunktet for en innførsel fra desember til oktober etter at han hadde fått vite at politiet i Asker og Bærum hadde spanet på ham i desember.

Husker ikke

– Hva gjorde at du flyttet tidspunktet for denne innførselen, spurte lagdommer Kristel Heyerdahl.

– Fordi det var riktig at det skulle være i oktober, svarte Cappelen.

– Hva gjorde at du innså den feilen?

– Den var gjort med vilje, svare Cappelen, som imidlertid ikke kunne huske hvorfor han i utgangspunktet plasserte innførselen i desember.

– Men det skulle jeg ikke ha gjort, erkjente han.

