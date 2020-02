Internasjonalt etterlyst ransmistenkt pågrepet ved en tilfeldighet i Troms

En 30 år gammel mann fra Bulgaria ble natt til lørdag stoppet av UP i Troms. Det viste seg at han var etterlyst for et ran begått for flere år siden.

Mannen ble natt til lørdag klokken 2 stoppet i en rutinekontroll av Utrykningspolitiet i Skibotn i Storfjord kommune. – Det var en helt tilfeldig kontroll, forteller politiadvokat Thomas Rye-Holmboe i Troms politidistrikt til Nordlys. – Vi sjekket ham mot våre registre og det ble avdekket at han var etterlyst for ran, sier politiadvokaten. 30-åringen ble framstilt for varetektsfengsling i Nord-Troms tingrett, som besluttet å holde mannen i varetekt på grunn av unndragelsesfare. Mannen har samtykket til utlevering i hjemlandet Bulgaria, men motsatte seg varetektsfengsling. – Jeg kan bekrefte at mannen er siktet for et ran som ligger noen år tilbake i tid. Dette er begått i hjemlandet. Ut over det ønsker ikke jeg å kommentere innholdet i denne siktelsen, sier mannens forsvarer Thomas Hansen. (©NTB)

