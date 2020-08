International Baccalaureate-stiftelse snur om karaktersetting

IBO-stiftelsen snur om karakterer for International Baccalaureate-elevene som gikk ut i vår uten eksamen, og gir karakter basert på tidligere prestasjoner.

Det skriver Khrono.

Flere av elevene på de videregående skolene som tilbyr International Baccalaureate (IB), gikk i vår ned i karakterer. Bakgrunnen er at International Baccalaureate Organization (IBO), stiftelsen bak IB-systemet, endret karakterfastsettelsen i år fordi eksamenene ble avlyst på grunn av koronapandemien.

Tidligere har eksamen utgjort rundt 80 prosent av elevenes endelige karakter. Men da eksamen ble avlyst, brukte IBO et automatisk system til å fastsette karakterene, som brukte historiske data om tidligere elever ved samme skole i utregningen.

Nå skal standpunktkarakterene heller settes basert på elevens kursarbeid og forespeilede karakterer. I en pressemelding forsikrer IBO at ingen elever vil få lavere karakter enn de fikk i sommer.

Mange skoler har på vegne av elevene klaget på karaktersystemet og argumentert for at elevenes karakterer ikke står til prestasjonene.

– Elevene har vært utsatt for en hårreisende urettferdig behandling. Nå får endelig elevene en rettferdig behandling og vil kunne fortsette sine studiedrømmer allerede i år. Jeg ønsker dem lykke til, sier skolepolitisk talsperson Turid Kristensen i Høyre.

Forrige uke slo Datatilsynet fast at karakterene måtte settes på nytt. Tilsynet mener elever ble satt i bås på bakgrunn av skolens historiske resultater, og at ordningen er urettferdig. I tillegg mener Datatilsynet at IBO behandlet personopplysninger på en urettferdig måte.

(©NTB)